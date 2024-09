NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich leichter

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,45 Prozent schwächer bei 19 344,49 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,237 Prozent auf 19 478,51 Punkte an der Kurstafel, nach 19 432,40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 19 643,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 330,81 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 0,352 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19 508,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 908,86 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, bei 15 225,37 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 16,93 Prozent zu Buche. Bei 20 690,97 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Dollar Tree (+ 2,95 Prozent auf 75,67 USD), Atlassian A (+ 2,58 Prozent auf 159,84 USD), Monster Beverage (+ 2,51 Prozent auf 52,35 USD), PayPal (+ 1,88 Prozent auf 73,12 USD) und Apple (+ 1,80 Prozent auf 220,69 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-3,70 Prozent auf 3,64 USD), Intel (-3,26 Prozent auf 20,77 USD), Zoom Video Communications (-3,04 Prozent auf 66,04 USD), T-Mobile US (-2,97 Prozent auf 196,68 USD) und Moderna (-2,96 Prozent auf 69,86 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 53 282 441 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,959 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Diamondback Energy-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

