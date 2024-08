NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Abschläge

Am Donnerstag stand der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 2,44 Prozent im Minus bei 18 890,39 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,070 Prozent fester bei 19 375,97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 362,43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 19 538,97 Punkte, das Tagestief hingegen 18 737,09 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 1,21 Prozent nach. Vor einem Monat, am 01.07.2024, wies der NASDAQ 100 19 812,22 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 01.05.2024, einen Stand von 17 318,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 15 718,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 14,18 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,82 Prozent auf 497,74 USD), DexCom (+ 3,69 Prozent auf 70,32 USD), American Electric Power (+ 3,18 Prozent auf 101,24 USD), Exelon (+ 2,85 Prozent auf 38,26 USD) und T-Mobile US (+ 2,63 Prozent auf 187,07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Moderna (-21,01 Prozent auf 94,17 USD), Arm (-15,72 Prozent auf 121,51 USD), Lam Research (-9,87 Prozent auf 830,33 USD), QUALCOMM (-9,37 Prozent auf 164,00 USD) und Broadcom (-8,50 Prozent auf 147,02 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 96 942 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,102 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die JDcom-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

