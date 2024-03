NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Am Donnerstag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,44 Prozent auf 18 320,38 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,09 Prozent fester bei 18 438,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 240,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18 464,70 Punkte, das Tagestief hingegen 18 317,10 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, wies der NASDAQ 100 17 478,91 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 21.12.2023, einen Stand von 16 757,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 12 741,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,74 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 14,13 Prozent auf 109,85 USD), Broadcom (+ 5,64 Prozent auf 1 348,00 USD), Lam Research (+ 3,53 Prozent auf 982,57 USD), Illumina (+ 3,20 Prozent auf 137,45 USD) und Applied Materials (+ 2,80 Prozent auf 210,80 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-7,47 Prozent auf 122,30 USD), Apple (-4,09 Prozent auf 171,37 USD), JDcom (-3,87 Prozent auf 27,05 USD), Cognizant (-3,42 Prozent auf 72,58 USD) und Align Technology (-2,39 Prozent auf 321,27 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 28 955 204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,865 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at