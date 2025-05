NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 18:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,60 Prozent höher bei 21 202,53 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,186 Prozent höher bei 20 906,92 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 868,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20 891,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 21 219,12 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 690,05 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 13.02.2025, bei 22 030,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 198,61 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 1,08 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin A (+ 9,17 Prozent auf 379,80 USD), Palantir (+ 8,42 Prozent auf 128,43 USD), NVIDIA (+ 5,54) Prozent auf 129,82 USD), Micron Technology (+ 4,83 Prozent auf 96,75 USD) und JDcom (+ 4,80 Prozent auf 37,78 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Enphase Energy (-4,99 Prozent auf 45,55 USD), Mondelez (-3,05 Prozent auf 63,82 USD), Gilead Sciences (-1,99 Prozent auf 101,75 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,96 Prozent auf 564,36 USD) und AstraZeneca (-1,90 Prozent auf 67,64 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35 327 926 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,002 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die JDcom-Aktie weist mit 7,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at