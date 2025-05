Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Plus

Zum Handelsende verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,98 Prozent auf 20 063,57 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,00 Prozent stärker bei 20 067,43 Punkten, nach 19 867,97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 907,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 249,76 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,676 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.04.2025, bei 17 090,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, mit 21 491,31 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 18 085,01 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 4,35 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Axon Enterprise (+ 14,13 Prozent auf 686,83 USD), Enphase Energy (+ 12,17 Prozent auf 49,05 USD), AppLovin A (+ 11,88 Prozent auf 339,51 USD), Palantir (+ 7,85 Prozent auf 119,15 USD) und MercadoLibre (+ 6,54 Prozent auf 2 410,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Fortinet (-8,41 Prozent auf 97,74 USD), Arm (-6,18 Prozent auf 116,52 USD), AstraZeneca (-3,95 Prozent auf 67,30 USD), Exelon (-2,68 Prozent auf 45,10 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-2,36 Prozent auf 547,67 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 43 196 077 Aktien gehandelt. Mit 2,850 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at