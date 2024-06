NASDAQ 100-Wert JDcom-Aktie: Über diese Dividende können sich JDcom-Anleger freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die JDcom-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ 100-Papier JDcom am 21.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,74 CNY je Aktie vereinbart. Damit wurde die JDcom-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 23,33 Prozent aufgebessert. Somit zahlt JDcom insgesamt 951,44 Mio. CNY an Aktionäre aus. Damit wurde die JDcom-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 51,05 Prozent verkleinert.

Entwicklung der JDcom-Dividendenrendite

Letztlich notierte der JDcom-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 28,10 USD. Für das Jahr 2023 weist der JDcom-Titel eine Dividendenrendite von 2,56 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 1,07 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der Aktienkurs von JDcom via NASDAQ um 62,48 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -57,64 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

JDcom- Dividendenerwartung

Für 2024 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 4,85 CNY aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,15 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von JDcom

Die Dividenden-Aktie JDcom gehört dem NASDAQ 100 an und ist an der Börse aktuell 0 EUR wert. JDcom verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,43. 2023 setzte JDcom 153,092 Mrd. CNY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,17 CNY.

