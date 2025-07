NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,99 Prozent auf 22 866,97 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,485 Prozent fester bei 22 751,64 Punkten, nach 22 641,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 22 736,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 896,01 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,03 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 662,58 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 03.04.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 18 521,48 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 03.07.2024, einen Stand von 20 186,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,02 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 22 896,01 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 14,92 Prozent auf 155,15 USD), Lucid (+ 5,37 Prozent auf 2,16 USD), Cadence Design Systems (+ 5,10 Prozent auf 326,81 USD), Synopsys (+ 4,90 Prozent auf 548,74 USD) und ANSYS (+ 4,04 Prozent auf 367,48 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil AstraZeneca (-2,36 Prozent auf 69,45 USD), Paccar (-1,69 Prozent auf 97,66 USD), The Kraft Heinz Company (-1,48 Prozent auf 26,66 USD), JDcom (-1,23 Prozent auf 32,07 USD) und Dollar Tree (-1,07 Prozent auf 101,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 864 935 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,252 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at