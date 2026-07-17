NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,11 Prozent tiefer bei 25 594,78 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,81 Prozent auf 25 412,26 Punkte an der Kurstafel, nach 25 881,95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 25 703,01 Punkte, das Tagestief hingegen 25 250,63 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,89 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 26 021,66 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 17.04.2026, einen Stand von 24 468,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20 885,65 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,15 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Patterson-UTI Energy (+ 4,05 Prozent auf 10,03 USD), Logitech (+ 3,76 Prozent auf 104,06 USD), AXT (+ 3,58 Prozent auf 47,20 USD), NetApp (+ 3,03 Prozent auf 164,53 USD) und Oracle (+ 2,99 Prozent auf 127,93 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Intuitive Surgical (-13,16 Prozent auf 349,37 USD), Nissan Motor (-9,81 Prozent auf 1,89 USD), Synopsys (-9,75 Prozent auf 376,38 USD), Donegal Group B (-8,13 Prozent auf 21,12 USD) und Americas Car-Mart (-7,64 Prozent auf 3,87 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21 239 003 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at