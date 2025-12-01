Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Wynn Resorts Aktie

Wynn Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite-Performance im Blick 01.12.2025 20:04:52

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt im Minus

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt im Minus

So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,13 Prozent auf 23 334,22 Punkte nach. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,827 Prozent auf 23 172,34 Punkte an der Kurstafel, nach 23 365,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 363,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 110,21 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 724,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 455,55 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 19 218,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,02 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Old Dominion Freight Line (+ 4,97 Prozent auf 142,02 USD), Deckers Outdoor (+ 4,85 Prozent auf 92,30 USD), Synopsys (+ 4,69 Prozent auf 437,63 USD), Wynn Resorts (+ 4,41 Prozent auf 134,35 USD) und AngioDynamics (+ 4,35 Prozent auf 12,94 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-9,00 Prozent auf 161,23 USD), Donegal Group B (-6,92 Prozent auf 16,00 USD), Myriad Genetics (-6,75 Prozent auf 7,12 USD), Sangamo Therapeutics (-5,68 Prozent auf 0,43 USD) und Microvision (-4,79 Prozent auf 0,90 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24 437 597 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,705 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Im Index weist die Cogent Communications-Aktie mit 16,02 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Microvision Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AngioDynamics Inc. 10,50 -0,94% AngioDynamics Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 19,37 1,52% Cogent Communications Holdings Inc
Deckers Outdoor Corp. 74,96 -1,32% Deckers Outdoor Corp.
Donegal Group Inc. (B) 15,97 -7,10% Donegal Group Inc. (B)
Microvision Inc. 0,80 1,72% Microvision Inc.
Myriad Genetics Inc. 6,50 0,78% Myriad Genetics Inc.
Net 1 Ueps Technologies Inc. 2,98 -1,97% Net 1 Ueps Technologies Inc.
NVIDIA Corp. 154,62 1,46% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 116,70 -0,21% Old Dominion Freight Line Inc.
Sangamo Therapeutics Inc 0,39 -1,26% Sangamo Therapeutics Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 139,15 -9,32% Strategy (ex MicroStrategy)
Synopsys Inc. 373,10 3,81% Synopsys Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 15,60 1,30% Upbound Group Inc Registered Shs
Wynn Resorts Ltd. 109,96 -0,70% Wynn Resorts Ltd.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 314,83 -0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Die Top 20 der größten europäischen Banken
19:29 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
18:02 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen geben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen