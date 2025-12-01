NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt im Minus

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,13 Prozent auf 23 334,22 Punkte nach. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,827 Prozent auf 23 172,34 Punkte an der Kurstafel, nach 23 365,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 363,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 110,21 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 724,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 455,55 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 19 218,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,02 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Old Dominion Freight Line (+ 4,97 Prozent auf 142,02 USD), Deckers Outdoor (+ 4,85 Prozent auf 92,30 USD), Synopsys (+ 4,69 Prozent auf 437,63 USD), Wynn Resorts (+ 4,41 Prozent auf 134,35 USD) und AngioDynamics (+ 4,35 Prozent auf 12,94 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-9,00 Prozent auf 161,23 USD), Donegal Group B (-6,92 Prozent auf 16,00 USD), Myriad Genetics (-6,75 Prozent auf 7,12 USD), Sangamo Therapeutics (-5,68 Prozent auf 0,43 USD) und Microvision (-4,79 Prozent auf 0,90 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24 437 597 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,705 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Im Index weist die Cogent Communications-Aktie mit 16,02 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at