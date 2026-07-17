NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone

Schlussendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,40 Prozent schwächer bei 25 520,24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,81 Prozent auf 25 412,26 Punkte an der Kurstafel, nach 25 881,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25 250,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 703,01 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,18 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26 021,66 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 24 468,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20 885,65 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,83 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 4,76 Prozent auf 2,20 USD), Patterson-UTI Energy (+ 3,94 Prozent auf 10,02 USD), Methanex (+ 3,07 Prozent auf 54,81 USD), Richardson Electronics (+ 2,87 Prozent auf 17,18 USD) und NetApp (+ 2,62 Prozent auf 163,88 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Intuitive Surgical (-14,15 Prozent auf 345,42 USD), Americas Car-Mart (-10,02 Prozent auf 3,77 USD), Synopsys (-7,85 Prozent auf 384,28 USD), Netflix (-7,26 Prozent auf 68,95 USD) und Cogent Communications (-6,32 Prozent auf 10,97 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 38 818 623 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at