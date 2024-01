NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Gewinnen

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 2,20 Prozent fester bei 14 843,77 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,278 Prozent auf 14 564,47 Punkte an der Kurstafel, nach 14 524,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 14 846,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 560,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 08.12.2023, bei 14 403,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13 431,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, den Wert von 10 569,29 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 13,39 Prozent auf 0,51 USD), Corcept Therapeutics (+ 13,10 Prozent auf 27,46 USD), VOXX International A (+ 10,09 Prozent auf 10,47 USD), Nektar Therapeutics (+ 9,66 Prozent auf 0,59 USD) und Enzon Pharmaceuticals (+ 9,51 Prozent auf 0,10 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Ebix (-12,64 Prozent auf 2,28 USD), Trinity Biotech (-12,63 Prozent auf 0,47 USD), American Superconductor (-5,60 Prozent auf 10,79 USD), MicroStrategy (-5,24 Prozent auf 598,01 USD) und Nortech Systems (-4,03 Prozent auf 9,53 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20 341 367 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,575 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet mit 4,31 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. CRESUD-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 42,61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at