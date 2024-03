NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite startet im Plus

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,01 Prozent höher bei 16 400,59 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,136 Prozent schwächer bei 16 377,23 Punkten, nach 16 399,52 Punkten am Vortag.

Bei 16 420,92 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 347,38 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,400 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 15 947,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, stand der NASDAQ Composite bei 15 095,14 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, bei 11 716,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 11,07 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Taylor Devices (+ 14,18 Prozent auf 49,99 USD), Verint Systems (+ 7,85 Prozent auf 33,53 USD), inTest (+ 7,74 Prozent auf 12,25 USD), Cutera (+ 5,76 Prozent auf 1,47 USD) und EXACT Sciences (+ 4,84 Prozent auf 70,12 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Old Dominion Freight Line (-49,61 Prozent auf 215,66 USD), Consumer Portfolio Services (-4,94 Prozent auf 7,50 USD), Century Casinos (-4,80 Prozent auf 3,17 USD), Roivant Sciences (-3,87 Prozent auf 10,42 USD) und EMCORE (-3,06 Prozent auf 0,35 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 781 342 Aktien gehandelt. Mit 2,900 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13,87 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at