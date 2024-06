NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in Rot

Am Montag sank der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1,09 Prozent auf 17 496,82 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,278 Prozent auf 17 640,26 Punkte an der Kurstafel, nach 17 689,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 17 494,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 730,12 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 24.05.2024, bei 16 920,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 16 428,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 13 492,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 18,49 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 936,79 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ebix (+ 13,26 Prozent auf 0,17 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 6,81 Prozent auf 44,68 USD), SIGA Technologies (+ 6,31 Prozent auf 7,08 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 6,25 Prozent auf 0,17 USD) und Microvision (+ 6,19 Prozent auf 1,03 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Barrett Business Services (-75,26 Prozent auf 33,47 USD), Cutera (-10,39 Prozent auf 1,38 USD), Amtech Systems (-8,14 Prozent auf 6,09 USD), Comtech Telecommunications (-7,97 Prozent auf 3,35 USD) und MicroStrategy (-7,52 Prozent auf 1 372,15 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 96 110 068 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,123 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Big 5 Sporting Goods lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,13 Prozent.

Redaktion finanzen.at