NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen

Schlussendlich beendete der NASDAQ Composite den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 17 925,12 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,241 Prozent auf 17 867,12 Punkte an der Kurstafel, nach 17 910,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 17 978,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 767,79 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,801 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17 713,62 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, den Stand von 18 028,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 307,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 21,40 Prozent nach oben. 18 671,07 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nortech Systems (+ 7,54 Prozent auf 12,70 USD), CIENA (+ 7,44 Prozent auf 66,02 USD), Nissan Motor (+ 7,41 Prozent auf 2,90 USD), Ultralife Batteries (+ 5,74 Prozent auf 9,77 USD) und 3D Systems (+ 5,62 Prozent auf 2,82 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Dixie Group (-22,04 Prozent auf 0,53 USD), Resources Connection (-11,83 Prozent auf 8,35 USD), Cutera (-5,30 Prozent auf 0,75 USD), Upbound Group (-4,77 Prozent auf 28,36 USD) und DENTSPLY SIRONA (-4,29 Prozent auf 25,00 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 36 935 580 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,202 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

2024 verzeichnet die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at