NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag im Minus

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,35 Prozent auf 26 178,26 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,482 Prozent auf 26 143,62 Punkte an der Kurstafel, nach 26 270,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26 039,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 219,00 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,423 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 21.04.2026, den Wert von 24 259,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 22 886,07 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Stand von 18 872,64 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,66 Prozent zu Buche. Bei 26 707,14 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 15,89 Prozent auf 4,23 USD), AXT (+ 10,29 Prozent auf 115,37 USD), Ballard Power (+ 9,56 Prozent auf 5,22 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 5,58 Prozent auf 53,00 USD) und BlackBerry (+ 5,16 Prozent auf 6,52 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Intuit (-20,30 Prozent auf 306,01 USD), Donegal Group B (-5,80 Prozent auf 18,03 USD), Astronics (-5,62 Prozent auf 80,21 USD), Microchip Technology (-4,74 Prozent auf 89,56 USD) und Credit Acceptance (-4,70 Prozent auf 531,74 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 23 371 338 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at