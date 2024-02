NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,23 Prozent auf 16 013,49 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,236 Prozent auf 16 013,98 Punkte an der Kurstafel, nach 15 976,25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 16 032,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 956,46 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, lag der NASDAQ Composite bei 15 455,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 14 241,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 11 466,98 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 8,45 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 134,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ligand Pharmaceuticals (+ 23,88 Prozent auf 92,19 USD), Heidrick Struggles International (+ 17,89 Prozent auf 34,13 USD), AXT (+ 11,70 Prozent auf 5,06 USD), MicroStrategy (+ 9,48 Prozent auf 872,00 USD) und Nektar Therapeutics (+ 8,94 Prozent auf 0,73 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Enzon Pharmaceuticals (-10,59 Prozent auf 0,08 USD), Cumulus Media A (-9,15 Prozent auf 4,07 USD), Allscripts Healthcare Solutions (-5,72 Prozent auf 7,84 USD), Taylor Devices (-5,66 Prozent auf 32,52 USD) und Perficient (-4,84 Prozent auf 64,86 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 520 144 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,808 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Roivant Sciences-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 69,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at