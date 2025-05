Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus

Der NASDAQ Composite verlor letztendlich an Boden.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,00 Prozent schwächer bei 18 737,21 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,60 Prozent schwächer bei 18 622,38 Punkten, nach 18 925,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 18 841,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 599,69 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,06 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 23.04.2025, bei 16 708,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 524,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16 736,03 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 fiel der Index bereits um 2,82 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Intuit (+ 8,12 Prozent auf 720,13 USD), Scientific Games (+ 4,88 Prozent auf 86,01 USD), Ballard Power (+ 4,65 Prozent auf 1,35 USD), Comtech Telecommunications (+ 3,65 Prozent auf 2,27 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 3,59 Prozent auf 3,17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Deckers Outdoor (-19,86 Prozent auf 101,05 USD), Ross Stores (-9,85 Prozent auf 137,26 USD), Microstrategy (-7,50 Prozent auf 369,51 USD), AXT (-7,01 Prozent auf 1,46 USD) und Big 5 Sporting Goods (-5,31 Prozent auf 1,07 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 46 084 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,982 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie hat mit 5,55 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

