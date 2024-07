NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag in Rot

NASDAQ Composite-Handel am Mittwoch.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,75 Prozent schwächer bei 18 000,84 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 1,74 Prozent auf 18 188,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18 509,34 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 18 223,24 Punkte, das Tagestief hingegen 17 972,87 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,62 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 17.06.2024, mit 17 857,02 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 683,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 14 244,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 21,91 Prozent. Bei 18 671,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Henry Schein (+ 4,81 Prozent auf 70,84 USD), Nortech Systems (+ 4,44 Prozent auf 14,82 USD), Pinnacle Financial Partners (+ 3,74 Prozent auf 94,66 USD), Mind CTI (+ 3,72 Prozent auf 1,95 USD) und Patterson Companies (+ 3,54 Prozent auf 26,29 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil ASML (-11,85 Prozent auf 941,64 USD), American Superconductor (-9,87 Prozent auf 29,22 USD), Amtech Systems (-9,57 Prozent auf 5,72 USD), Innodata (-9,42 Prozent auf 19,33 USD) und Applied Materials (-8,78 Prozent auf 224,25 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47 900 860 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,298 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Ebix-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index bietet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at