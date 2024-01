NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Anleger greifen nachmittags zu

Der NASDAQ Composite verbucht am Montag Zuwächse.

Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,42 Prozent höher bei 15 375,35 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,536 Prozent fester bei 15 393,05 Punkten in den Montagshandel, nach 15 310,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15 333,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 438,85 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 22.12.2023, den Stand von 14 992,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 12 983,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 11 140,43 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,13 Prozent nach oben. Bei 15 438,85 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Arundel (+ 36,36 Prozent auf 0,15 CHF), Comtech Telecommunications (+ 18,87 Prozent auf 8,00 USD), Ebix (+ 16,12) Prozent auf 2,81 USD), Innodata (+ 12,36 Prozent auf 9,73 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 6,75 Prozent auf 18,35 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Gilead Sciences (-10,01 Prozent auf 78,55 USD), Enzon Pharmaceuticals (-9,43 Prozent auf 0,08 USD), Landec (-3,98 Prozent auf 6,75 USD), VOXX International A (-3,86 Prozent auf 8,46 USD) und Corcept Therapeutics (-3,52 Prozent auf 23,56 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 354 136 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,719 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite hat die SIGA Technologies-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42,80 Prozent bei der CRESUD-Aktie an.

