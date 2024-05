NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite im Plus

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr Gewinne in Höhe von 1,29 Prozent auf 16 723,64 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,545 Prozent fester bei 16 601,14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 511,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 544,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 727,73 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,97 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wies der NASDAQ Composite 15 885,02 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 15 906,17 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 12 365,21 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 13,26 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 16 727,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Dixie Group (+ 12,04 Prozent auf 0,83 USD), Innodata (+ 10,78 Prozent auf 12,23 USD), MicroStrategy (+ 8,97 Prozent auf 1 414,01 USD), Astronics (+ 7,51 Prozent auf 20,34 USD) und Cutera (+ 7,29 Prozent auf 2,65 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen VOXX International A (-19,83 Prozent auf 4,77 USD), Nortech Systems (-17,79 Prozent auf 12,48 USD), Ebix (-14,77 Prozent auf 0,38 USD), Radcom (-9,87 Prozent auf 9,50 USD) und Big 5 Sporting Goods (-9,85 Prozent auf 3,53 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 947 892 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,840 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Comtech Telecommunications-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 22,47 Prozent gelockt.

