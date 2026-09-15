NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich in Rot

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,78 Prozent schwächer bei 25 981,57 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,176 Prozent auf 26 140,23 Punkte an der Kurstafel, nach 26 186,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 172,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 943,31 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 729,16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26 683,94 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 348,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,82 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cirrus Logic (+ 5,05 Prozent auf 122,21 USD), Nortech Systems (+ 4,99 Prozent auf 11,79 USD), F5 Networks (+ 4,71 Prozent auf 430,88 USD), CIENA (+ 4,60 Prozent auf 334,33 USD) und QUALCOMM (+ 4,25 Prozent auf 187,80 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Ionis Pharmaceuticals (-8,15 Prozent auf 47,25 USD), Dorel Industries (-7,49 Prozent auf 1,03 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,57 Prozent auf 7,25 USD), Astronics (-6,09 Prozent auf 66,64 USD) und EZCORP (-6,07 Prozent auf 30,34 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 255 619 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,563 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at