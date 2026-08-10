NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert im Minus

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,41 Prozent leichter bei 26 580,34 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 680,44 Zählern und damit 0,038 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 690,62 Punkte).

Bei 26 548,26 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 724,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 281,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 26 247,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 450,02 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,39 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Patterson-UTI Energy (+ 10,33 Prozent auf 10,89 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 7,11 Prozent auf 68,35 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,73 Prozent auf 529,45 USD), SMC (+ 6,62 Prozent auf 485,50 USD) und Akamai (+ 6,61 Prozent auf 117,85 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil AXT (-15,78 Prozent auf 74,60 USD), Ceva (-14,08 Prozent auf 33,23 USD), Nissan Motor (-13,96 Prozent auf 2,02 USD), Donegal Group B (-11,75 Prozent auf 21,17 USD) und Monro Muffler Brake (-8,17 Prozent auf 11,69 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 269 015 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,691 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at