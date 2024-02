NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich schwächer

So performte der NASDAQ Composite am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 15 976,25 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,110 Prozent fester bei 16 014,45 Punkten, nach 15 996,82 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 16 054,90 Punkte, das Tagestief hingegen 15 973,90 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 26.01.2024, einen Stand von 15 455,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 14 250,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, einen Stand von 11 394,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,20 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 16 134,22 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 17,36 Prozent auf 4,53 USD), MicroStrategy (+ 15,86 Prozent auf 796,48 USD), Arundel (+ 10,00 Prozent auf 0,17 CHF), VOXX International A (+ 9,90 Prozent auf 9,21 USD) und Cutera (+ 7,72 Prozent auf 2,58 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen World Acceptance (-8,65 Prozent auf 118,59 USD), Ebix (-6,40 Prozent auf 1,17 USD), Cumulus Media A (-4,68 Prozent auf 4,48 USD), Alphabet C (ex Google) (-4,50 Prozent auf 138,75 USD) und Alphabet A (ex Google) (-4,44 Prozent auf 137,57 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 072 388 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,815 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Roivant Sciences-Aktie präsentiert mit 2,20 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 70,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at