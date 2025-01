NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Montagshandels

Um 16:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,69 Prozent schwächer bei 19 416,80 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 3,61 Prozent schwächer bei 19 234,04 Punkten in den Montagshandel, nach 19 954,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 19 234,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 438,27 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat, am 27.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 722,03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 18 518,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 15 455,36 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0,705 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 831,91 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit American Software A (+ 25,00 Prozent auf 14,15 USD), Cerus (+ 6,85 Prozent auf 2,11 USD), 1st Source (+ 5,27) Prozent auf 60,56 USD), AngioDynamics (+ 4,92 Prozent auf 12,79 USD) und Harvard Bioscience (+ 4,02 Prozent auf 1,81 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Modine Manufacturing (-18,61 Prozent auf 107,63 USD), Powell Industries (-17,09 Prozent auf 241,09 USD), CIENA (-14,62 Prozent auf 82,49 USD), Innodata (-13,31 Prozent auf 34,92 USD) und NVIDIA (-10,64 Prozent auf 127,45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 50 022 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,335 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Comtech Telecommunications-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,17 Prozent gelockt.

