NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,66 Prozent auf 13 707,57 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,378 Prozent tiefer bei 13 745,96 Punkten, nach 13 798,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 750,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 687,78 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 13.10.2023, bei 13 407,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 644,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 11 323,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 31,97 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Cutera (+ 5,95 Prozent auf 1,78 USD), DexCom (+ 4,53 Prozent auf 98,31 USD), Henry Schein (+ 3,96 Prozent auf 66,61 USD), Intuitive Surgical (+ 3,07 Prozent auf 286,00 USD) und Trend Micro (+ 2,90 Prozent auf 7 085,00 JPY). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Arundel (-22,73 Prozent auf 0,17 CHF), Nektar Therapeutics (-7,36 Prozent auf 0,42 USD), Cerus (-4,06 Prozent auf 1,54 USD), MicroStrategy (-4,06 Prozent auf 488,52 USD) und Nissan Motor (-3,85 Prozent auf 583,80 JPY).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 1 439 377 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,711 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die New York Community Bancorp-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die CRESUD-Aktie mit 50,52 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at