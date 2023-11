NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,01 Prozent tiefer bei 12 788,20 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,022 Prozent leichter bei 12 786,62 Punkten in den Handel, nach 12 789,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 697,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 797,89 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 13 219,32 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14 346,02 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, einen Wert von 10 988,15 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 23,12 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Repligen (+ 21,35 Prozent auf 138,54 USD), Perficient (+ 12,13 Prozent auf 57,77 USD), Harmonic (+ 11,00 Prozent auf 10,80 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,11 Prozent auf 0,56 USD) und Monolithic Power Systems (+ 5,44 Prozent auf 425,98 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen PetMed Express (-34,10 Prozent auf 6,05 USD), Lattice Semiconductor (-18,23 Prozent auf 55,02 USD), JetBlue Airways (-17,86 Prozent auf 3,45 USD), Landec (-7,05 Prozent auf 6,59 USD) und Forward Air (-6,42 Prozent auf 66,42 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 352 974 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,476 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite weist die New York Community Bancorp-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 52,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at