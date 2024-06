NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Alphabet A (ex Google) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Alphabet A (ex Google)-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,540 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 615,26 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 04.06.2024 auf 173,79 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 515,26 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 2,14 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at