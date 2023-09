NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Alphabet A (ex Google) abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.09.2020 wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 75,79 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 131,947 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.09.2023 gerechnet (135,34 USD), wäre das Investment nun 17 857,71 USD wert. Mit einer Performance von +78,58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 1,73 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at