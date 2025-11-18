NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die American Eagle Outfitters-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die American Eagle Outfitters-Aktie an diesem Tag bei 16,77 USD. Bei einem American Eagle Outfitters-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,630 American Eagle Outfitters-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der American Eagle Outfitters-Aktie auf 17,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 053,07 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,31 Prozent.

American Eagle Outfitters erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

