NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie Investoren gebracht.

Das Americas Car-Mart-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,345 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,74 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 16.10.2024 auf 45,10 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,74 Prozent zugenommen.

Americas Car-Mart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 347,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at