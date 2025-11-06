AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|AmeriServ Financial-Performance
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,232 AmeriServ Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2025 111,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,08 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,59 Prozent erhöht.
Alle AmeriServ Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|AmeriServ Financial Inc.
|3,08
|0,00%
