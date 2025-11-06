NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,232 AmeriServ Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2025 111,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,08 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,59 Prozent erhöht.

Alle AmeriServ Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

