NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das AmeriServ Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AmeriServ Financial-Aktie bei 4,07 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2 457,002 AmeriServ Financial-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,08 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 567,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,32 Prozent verringert.

Alle AmeriServ Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at