NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Amtech Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amtech Systems-Anteile an diesem Tag bei 5,46 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 183,150 Amtech Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers auf 7,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 307,69 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,77 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Amtech Systems einen Börsenwert von 103,16 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
