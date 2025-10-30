Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

Amtech Systems-Investition im Blick 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Amtech Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Amtech Systems-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Amtech Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,587 Amtech Systems-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 8,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,14 Prozent abgenommen.

Alle Amtech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 115,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

