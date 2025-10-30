Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Investition im Blick
|
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Amtech Systems-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Amtech Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,587 Amtech Systems-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 8,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,14 Prozent abgenommen.
Alle Amtech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 115,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
