NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Plus

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,38 Prozent stärker bei 22 993,96 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22 844,82 Zählern und damit 0,727 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22 679,97 Punkte).

Bei 22 841,00 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 020,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22 631,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, einen Wert von 20 895,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18 489,55 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 19,26 Prozent nach oben. Bei 23 119,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 19,13 Prozent auf 3,71 USD), AXT (+ 15,19 Prozent auf 5,20 USD), Geospace Technologies (+ 8,41 Prozent auf 21,92 USD), Amtech Systems (+ 6,54 Prozent auf 7,98 USD) und SMC (+ 5,97 Prozent auf 344,39 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Exelixis (-13,30 Prozent auf 34,03 USD), Oracle (-4,31 Prozent auf 278,75 USD), Scientific Games (-2,90 Prozent auf 73,93 USD), FreightCar America (-2,55 Prozent auf 9,17 USD) und ADTRAN (-2,52 Prozent auf 7,83 EUR).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 225 920 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,818 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at