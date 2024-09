NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Amtech Systems-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Amtech Systems-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,48 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 95,420 Amtech Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 592,56 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 04.09.2024 auf 6,21 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40,74 Prozent vermindert.

Alle Amtech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at