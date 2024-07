NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Astronics-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Astronics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Astronics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Astronics-Papier bei 28,39 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Astronics-Aktie investiert hat, hat nun 3,522 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.07.2024 auf 21,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,02 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 75,02 USD, was einer negativen Performance von 24,98 Prozent entspricht.

Insgesamt war Astronics zuletzt 713,50 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at