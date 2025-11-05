NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Gewinnzone

Um 20:02 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,12 Prozent auf 23 610,79 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,040 Prozent auf 23 358,07 Punkte an der Kurstafel, nach 23 348,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 636,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 286,87 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,42 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 22 780,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20 916,55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der NASDAQ Composite 18 439,17 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,46 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Teva Pharmaceutical Industries (+ 21,55 Prozent auf 24,87 USD), Monro Muffler Brake (+ 17,88 Prozent auf 18,00 USD), Steven Madden (+ 11,48 Prozent auf 36,61 USD), Neurocrine Biosciences (+ 9,62 Prozent auf 156,97 USD) und Century Casinos (+ 8,60 Prozent auf 2,02 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil American Woodmark (-13,51 Prozent auf 55,19 USD), Cirrus Logic (-9,43 Prozent auf 117,40 USD), Astronics (-6,23 Prozent auf 45,00 USD), Nissan Motor (-5,21 Prozent auf 2,28 USD) und Harvard Bioscience (-5,08 Prozent auf 0,59 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 456 113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,374 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 11,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at