NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Astronics-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Astronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Astronics-Anteile bei 18,13 USD. Bei einem Astronics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 551,572 Astronics-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Astronics-Aktie auf 47,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 929,40 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 159,29 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Astronics belief sich jüngst auf 1,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at