Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Rentables Astronics-Investment?
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Astronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Astronics-Anteile bei 18,13 USD. Bei einem Astronics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 551,572 Astronics-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Astronics-Aktie auf 47,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 929,40 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 159,29 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Astronics belief sich jüngst auf 1,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Astronics Corp.
|40,38
|-0,20%
