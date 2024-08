NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Century Aluminum-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Century Aluminum-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 7,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,736 Century Aluminum-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 208,24 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Papiers am 23.08.2024 auf 15,16 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 208,24 USD entspricht einer Performance von +108,24 Prozent.

Jüngst verzeichnete Century Aluminum eine Marktkapitalisierung von 1,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at