NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CIENA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die CIENA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 45,01 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die CIENA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,217 CIENA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 209,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 654,97 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 365,50 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 29,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at