NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cogent Communications-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Cogent Communications eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Cogent Communications-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 285,796 Cogent Communications-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2024 gerechnet (64,18 USD), wäre die Investition nun 18 342,38 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +83,42 Prozent.

Cogent Communications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at