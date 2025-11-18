NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corcept Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Corcept Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Corcept Therapeutics-Papier an diesem Tag 26,51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,772 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 283,36 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Papiers am 17.11.2025 auf 75,12 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 183,36 Prozent angezogen.

Corcept Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,94 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

