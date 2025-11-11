NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Corcept Therapeutics-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,06 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 169,319 Corcept Therapeutics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2025 gerechnet (75,49 USD), wäre die Investition nun 12 781,92 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,82 Prozent zugenommen.

Corcept Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at