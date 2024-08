NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Covenant Transport von vor einem Jahr bedeutet

Die Covenant Transport-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Covenant Transport-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 55,99 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hat, hat nun 178,603 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Covenant Transport-Aktie auf 52,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 298,09 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -7,02 Prozent.

Covenant Transport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 686,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at