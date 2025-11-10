NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Covenant Transport-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Covenant Transport-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 121,139 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 371,90 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 07.11.2025 auf 19,58 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 137,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Covenant Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 489,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at