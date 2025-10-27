NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Covenant Transport von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Covenant Transport-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Covenant Transport-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Covenant Transport-Papier letztlich bei 25,45 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 392,927 Covenant Transport-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 20,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 870,33 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 21,30 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Covenant Transport belief sich zuletzt auf 502,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at