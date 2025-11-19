NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Donegal Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,293 Donegal Group A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Donegal Group A-Papiere wären am 18.11.2025 125,24 USD wert, da der Schlussstand 19,90 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,24 Prozent erhöht.

Der Donegal Group A-Wert an der Börse wurde auf 712,20 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at