NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem eBay-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen eBay-Anteile an diesem Tag bei 46,41 USD. Bei einem eBay-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,547 eBay-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.07.2024 auf 54,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 163,97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,40 Prozent.

Insgesamt war eBay zuletzt 26,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at