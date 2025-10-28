F5 Networks Aktie

F5 Networks Aktie

WKN: 922977 / ISIN: US3156161024

F5 Networks-Anlage 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die F5 Networks-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.10.2022 wurden F5 Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 145,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in F5 Networks-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,688 F5 Networks-Aktien. Die gehaltenen F5 Networks-Aktien wären am 27.10.2025 199,92 USD wert, da der Schlussstand 290,41 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 99,92 Prozent angewachsen.

Alle F5 Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

